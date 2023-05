Un hommage a été rendu, samedi, à la communauté marocaine installée dans la commune bruxelloise de Molenbeek-Saint-Jean, à travers l’inauguration d’une fontaine publique au style purement marocain.

La fontaine, réalisée par des artisans à Fès avec du zellige traditionnel, a été acheminée depuis le Maroc et installée dans le centre de Molenbeek-Saint-Jean, à l’initiative des associations »Akhbarona Aljalia » et « Espoirs et sourires », en collaboration avec le Conseil de la communauté marocaine à l’étranger (CCME) et la commune.

Selon les initiateurs de ce projet, il s’agit de promouvoir les échanges culturels entre le Maroc et la Belgique, à travers une action symbolique mettant à l’honneur la communauté marocaine, nombreuse dans la région de Bruxelles et à Molenbeek-Saint-Jean, en particulier.

Le 27 mai 2023 à Bruxelles: l’Ambassadeur Mohammed Ameur a pris part à la cérémonie d’inauguration de la fontaine marocaine “Al Jalia” réalisée par “Akhbarona Aljalia” et l’ASBL “ Al Jalia News” et “Espoirs et sourires” en collaboration avec le CCME. pic.twitter.com/ldv5BVqgxV — Le Maroc en Belgique et au Luxembourg (@AmbMarocBeLux) May 27, 2023

L’inauguration de cette fontaine d’eau potable s’est déroulée en présence notamment de l’Ambassadeur du Maroc en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg, Mohamed Ameur, du Consul général du Maroc à Bruxelles, Moustapha Haltout, de la Bourgmestre de Molenbeek-Saint-Jean, Catherine Moureaux, ainsi que de Paul Dahan, membre du CCME, et de plusieurs autres personnalités et acteurs de la société civile.

Intervenant à cette occasion, M. Ameur a salué cette initiative qui symbolise la communion, le partage et l’échange culturel entre le Maroc et la Belgique, estimant que les mosaïques de cette fontaine renvoient au Maroc, lui-même une mosaïque de cultures, de religions, de civilisations et de paysages naturels.

Ce projet entend rendre hommage aux Marocains installés à Molenbeek-Saint-Jean et en Belgique en général, pour leur grande contribution au développement et au progrès à la fois de leur pays d’accueil et de leur pays d’origine, a-t-il souligné.

De son côté, Mme Moureaux a indiqué que cette initiative est un exemple concret des liens d’amitié et de solidarité entre le Maroc et la Belgique, et singulièrement entre la commune de Molenbeek-Saint-Jean et le Maroc.

C’est aussi le témoignage de l’importance de la communauté marocaine et de son apport au niveau de la commune, ainsi que des liens de solidarité et de fraternité entre les deux Royaumes, a-t-elle ajouté, mettant l’accent sur la beauté de cette œuvre artisanale marocaine, qui trouve toute sa place dans l’environnement urbain de Molenbeek-Saint-Jean.