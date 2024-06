Une Convention-cadre de partenariat a été signée, à Tanger, entre la Fondation ConnectinGroup International (FCGI) et l’Université Abdelmalek Essaâdi (UAE).

Cet accord, qui s’inscrit dans le cadre du développement du partenariat de la Fondation et de son ouverture sur les universités et les établissements de recherche, a pour objectif le renforcement de d’implication des femmes dans la prise de décision et l’intégration de l’approche genre dans les politiques publiques, et ce à travers l’encadrement scientifique et l’organisation des conférences, ainsi que l’animation des ateliers de formation au profit des étudiants dans les domaines du leadership, du développement personnel, du genre et du développement durable.

Ce partenariat s’inscrit également dans le cadre de l’ouverture de l’UAE sur la société civile et son environnement socio-économique, conformément aux orientations du Plan national d’accélération de la transformation de l’écosystème de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation (Pacte ESRI 2030).

Dans une déclaration à la presse, la présidente de la FCGI, Nouzha Bouchareb, a souligné que cet accord permettra aux deux parties d’unir leurs efforts et de mettre en place un programme d’action commun pour inciter les femmes, notamment les étudiantes, à occuper des postes de décision, développer leur sens du leadership, et soutenir leur adhésion aux efforts de la Fondation pour soutenir l’égalité des sexes, en droits et obligations, en plus de les accompagner afin de s’intégrer dans le marché du travail et dans tous les chantiers de développement lancés au Maroc, sous la conduite clairvoyante de SM le Roi Mohammed VI.

Intervenant lors de cette cérémonie, Mme Bouchareb a mis en exergue le rôle important que peut jouer la femme leader dans le développement social, économique, politique et juridique du pays, notant que bien que des avancées significatives aient été réalisées, des progrès sont encore nécessaires pour atteindre une égalité effective entre hommes et femmes dans les postes de décision.

Et conformément à la Haute vision de SM le Roi Mohammed VI pour la réalisation de l’égalité hommes-femmes, Mme Bouchareb a souligné la nécessité d’accélérer le processus permettant l’atteinte de l’égalité homme-femme dans les postes de responsabilité.

A cette occasion, un atelier de formation a été lancé au siège de de l’Ecole nationale de commerce et de gestion de Tanger, pour le renforcement du leadership des femmes de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, et ce dans le cadre du programme de renforcement des capacités des femmes à l’échelle nationale.

Créée en 2011, la FCGI œuvre principalement pour le renforcement des capacités des femmes dans différents domaines, leur permettant une meilleure implication dans la gestion de la chose publique.

Ses objectifs incluent l’amélioration de la représentativité des femmes marocaines dans les postes de décision politique, la promotion d’une culture civique pour inciter les femmes à s’impliquer dans la construction d’une société égalitaire et le renforcement du leadership transformationnel des femmes.

La FCGI veille également à l’intégration de l’approche genre dans les programmes et politiques publiques, tout en soutenant l’autonomisation économique des femmes, notamment les plus vulnérables, afin d’éradiquer la pauvreté et d’instaurer la paix sociale.

A travers ses six représentations régionales, la Fondation a renforcé les capacités de plus de 2.500 femmes, dont notamment des députées, des élues locales, des cheffes d’entreprise et des cadres.