Seize crocodiles sacrés, une espèce en grave danger d’extinction, ont quitté la Suisse pour le Maroc en vue de leur réintroduction dans son milieu naturel. Il s’agit d’une première en Afrique.

Soixante après sa disparition du territoire, une espèce de crocodile va être réintroduite au Maroc. Elevés à l’aquarium Aquatis de Lausanne, 16 crocodiles sacrés ont en effet quitté, hier mercredi, la Suisse en direction du Royaume, où ils devaient arriver dans la nuit, selon l’agence Keystone-ATS.

Les crocodiles sacrés, dont on ne compterait qu’entre 3.500 et 5.000 dans le monde, sont une espèce en grave danger d’extinction. Selon Michel Ansermet, directeur d’Aquatis, ces animaux « ont bon caractère » et sont « moins agressifs » que leurs cousins du Nil.

Une première en Afrique, la réintroduction des crocodiles sacrés au Maroc se fera en deux étapes. Tout d’abord, les 16 spécimens concernés, qui mesurent entre 42 centimètres et 1,06 mètre pour les plus grands, intégreront un bassin spécialiement aménagé du CrocoParc d’Agadir. « Les deux ados et quatorze préados finiront leur croissance dans ce lieu, jusqu’à atteindre 1,30 m ou 1,40 m. Ils s’y adapteront aux températures du pays et devront apprendre à se débrouiller« , a précisé Ansermet.

Ensuite, en mai 2025, quelques spécimens seront conservés au CrocoParc « afin de former un noyau reproducteur de l’espèce », tandis que les autres seront relâchés dans la nature, plus précisément « au sud du Maroc dans des gueltas, à savoir des trous d’eau dans le Sahara« , a ajouté le zoologue.

Et ce n’est pas tout. « Le Maroc s’est d’ores et déjà déclaré preneur pour la prochaine ponte », a révélé Ansermet, ajoutant qu’Aquatis est également en contact avec la Côte d’Ivoire et le Burkina Faso. Ces deux pays s’intéressent également à la réintroduction de ces reptiles sur leur territoire, mais aussi à « des échanges génétiques« .