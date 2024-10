Peu après l’annonce de la formation de la Coordination du Syndicat National de la Presse Marocaine (SNPM) au sein de la chaîne 2M, le Directeur des informations de la chaîne a pris la décision de suspendre le journaliste Ouadih Dada, membre de la coordination. Cette suspension, qualifiée de « représailles » par le SNPM, a été exécutée de manière précipitée, selon des sources syndicales.

Le vendredi suivant le renouvellement des instances de la Coordination du SNPM au sein de 2M, une chaîne connue pour être largement dominée par l’Union Marocaine du Travail (UMT), le « retraité directeur des informations, Hamid Saâdni, a entamé une série d’intimidations à l’encontre des membres de cette coordination« .

Selon un communiqué du SNPM, Saâdni a adressé une correspondance punitive, dépourvue de toute justification légale, visant spécifiquement Ouadih Dada.

Dans cet e-mail envoyé à Dada, ce dernier a été informé de sa suspension de la présentation des journaux télévisés, ainsi que de son incapacité à exercer ses fonctions de directeur de rédaction, à compter du 21 octobre. Saâdni « a évoqué la participation présumée de Dada à une conférence, sans mentionner ni le nom, ni le lieu de l’événement« , précise la même source. Pourtant, l’information était largement connue au sein de la chaîne. Le SNPM souligne que Dada était en congé à ce moment-là, ce qui rend la situation encore plus absurde et injustifiée.

Le Syndicat met également en lumière que les compétences professionnelles de Dada l’ont conduit à être sollicité par le ministère des Affaires étrangères pour animer une conférence à Dakhla, portant sur la promotion de l’initiative royale en direction des pays de l’Atlantique. « Le directeur des informations semble avoir voulu exploiter cette situation après que les responsables de la rédaction aient refusé de prolonger son mandat après l’atteinte de l’âge de la retraite« , accuse le SNPM.

Dans un élan de solidarité totale, le SNPM exprime son soutien indéfectible à Ouadih Dada, estimant que sa cible est en réalité celle du syndicat lui-même. Le syndicat dénonce fermement cette décision, qu’il qualifie d’injuste et arbitraire, visant à intimider et à interdire l’action syndicale au moyen de pratiques de harcèlement administratif. Selon le SNPM, cette décision semble n’avoir d’autre objectif que de régler des comptes personnels.

Le timing de cette « correspondance scandaleuse » est particulièrement pointé du doigt par le SNPM, qui y voit une tentative désespérée d’intimider plus de cent journalistes et travailleurs de la chaîne afin de les dissuader de rejoindre le SNPM, conformément à ce que garantit la Constitution et la loi. « Ce comportement irrationnel soulève des questions sur les motivations de celui qui a pris cette décision, d’autant plus qu’il appartient à un autre syndicat et utilise sa position pour restreindre la liberté d’adhésion et d’action syndicale« , déclare le SNPM.

Enfin, le syndicat appelle le Directeur Général de 2M et le président-directeur général de la société nationale à assumer leurs responsabilités en mettant fin à ces pratiques, en annulant cette décision injuste et en ouvrant une enquête sur les agissements de Hamid Saâdni, un directeur retraité dont la prolongation est demandée en dehors du cadre légal, alors qu’elle est rejetée par la majorité des responsables de la rédaction.