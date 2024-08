Le groupe Barid Al-Maghrib a dévoilé, jeudi à Rabat, sa nouvelle émission de timbres à l’occasion de la Fête du Trône, composée d’un timbre-poste spécial et d’un bloc-feuillet, utilisant un procédé innovant.

Cette émission spéciale met en avant certaines grandes réalisations qu’a connues le Maroc durant les 25 dernières années dans divers domaines, sous la conduite éclairée du roi Mohammed VI.

L’un des aspects de ces réalisations est illustré sur le bloc-feuillet de cette émission par des dessins stylisés représentant la carte du Royaume du Maroc avec une ouverture sur l’Afrique symbolisée par le Gazoduc Maroc-Nigeria, la Tour Mohammed VI, le Grand Théâtre de Rabat, l’Académie Mohammed VI de Football et une vue aérienne de la station de dessalement d’Agadir.

Le timbre-poste demeure l’un des meilleurs moyens de documenter et d’immortaliser les grands événements et de transmettre les réalisations des civilisations, ainsi que leurs richesses culturelles, historiques et patrimoniales, a déclaré à la presse la directrice du service public, de la régulation et des relations institutionnelles à Barid Al-Maghrib, Ikram Taibi, notant que cette nouvelle émission enrichit la collection de timbres émis par Barid Al-Maghrib sous le signe de l’innovation pour célébrer les événements nationaux.

Cette réalisation philatélique repose sur des techniques de conception et d’impression pionnières, combinant divers matériaux d’impression tels que le placage de chêne, les feuilles d’or et le papier graphique, outre le recours à des techniques avancées telles que la découpe au laser et l’impression numérique UV.

Cette émission sera mise en circulation à partir de la semaine prochaine dans les principaux bureaux de Barid Al-Maghrib, a-t-elle noté, soulignant l’importance de promouvoir la valorisation des timbres postaux marocains qui marquent les différentes étapes de la riche histoire du Royaume et de sa culture séculaire.

Pour sa part, le président de l’association Forum Marocain de Philatélie, de Numismatique et de Patrimoine, Driss Souini, a affirmé que cette émission « témoigne de l’engagement profond de Barid Al-Maghrib dans tous les grands projets structurants, et sa volonté à consolider le rôle du timbre postal marocain en tant que témoin des étapes importantes de la patrie ».

Le Maroc, a-t-il poursuivi, demeure « un phare de prospérité et de développement » notamment grâce aux innovations qu’il apporte dans ce domaine dans l’objectif d’affermir la philatélie à l’ère du numérique, soulignant le rôle de la poste en tant qu' »ambassadeur itinérant dans tous les pays du monde, qui porte les histoires, les civilisations et les cultures des peuples ».

Dans ce sens, il a salué l’action des associations philatéliques visant le développement de la culture de collecte des timbres postaux, en plus des efforts consentis par les acteurs dans le domaine de la poste, précisant que le timbre postal contribue à la préservation de la mémoire historique du Royaume.

Cet événement, auquel ont notamment pris part des représentants d’associations philatéliques, a été marqué par l’exposition de rares timbres marocains.