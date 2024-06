L’Office national des chemins de fer (ONCF) met en place un dispositif « Spécial Aïd Al-Adha » du mercredi 12 au dimanche 23 juin 2024, avec la programmation de trains supplémentaires pour atteindre environ 240 trains/jour desservant tout le réseau ferroviaire.

En vertu de ce dispositif, Al Boraq effectuera une cadence horaire toute la journée, reliant la ville de Tanger à Kénitra, Rabat et Casablanca de 7h à 22h (durant les journées de pic), avec pour objectif d’augmenter la capacité des places offertes sur les créneaux les plus sollicités, indique l’ONCF dans un communiqué.

Al Atlas, quant à lui, connaîtra une augmentation des capacités en termes de places et la programmation de trains supplémentaires sur les principaux axes du réseau ferroviaire, à savoir Marrakech-Casa-Fès, Oujda, Nador, Khouribga et Safi.

Lire aussi. Aïd Al-Adha: prix, licences… les mesures prises pour le transport des voyageurs

Ce plan prévoit également le renforcement des équipes chargées de l’accueil et de l’orientation des passagers dans les gares et à bord des trains, ainsi que les équipes techniques qui seront mobilisées 24h/7j pour superviser la fluidité des circulations des trains.

Par ailleurs, l’ONCF recommande à ses clients, en cette période de grande affluence, d’anticiper l’achat des billets et d’acheter l’Aller-Retour pour éviter les files d’attente en gare et garantir une place assise à bord des trains.

Ainsi, l’achat des billets est possible via les différents canaux de vente ONCF, notamment en gares, aux guichets ou aux distributeurs automatiques de tickets (DAT), en ligne sur le site marchand « www.oncf-voyages.ma », ainsi qu’auprès des agences partenaires de la vente de proximité (Chaabi Cash, Tasshilat et Cash Plus).