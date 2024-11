Le Maroc est le pays d’origine de deux tiers des migrants non accompagnés recensés en Espagne, très largement devant d’autres nationalités.

Au cours des deux dernières années, le nombre de mineurs non accompagnés arrivés en Espagne a augmenté de 23%, atteignant plus de 14.000 inscrits au Registre des mineurs étrangers non accompagnés en juin 2024. C’est ce qui ressort des données du ministère de l’Intérieur et de la Direction générale de la police du voisin du nord.

Selon les mêmes sources, la majorité des mineurs non accompagnés sont originaires d’Afrique, et deux sur trois sont de nationalité marocaine. Sur les 15.045 mineurs recensés, 10.123 viennent du Maroc, très loin devant la Gambie (1 277), l’Algérie (931), le Sénégal (551), la Guinée (352), le Mali (390) et le Pakistan (209).

Parmi eux, 8.974 sont déjà employés, principalement dans des secteurs tels que l’hôtellerie (2.353), l’administration et les services auxiliaires (1.460) ainsi que l’agriculture et l’alimentation (1.216).