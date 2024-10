De nombreux partis politiques, syndicats et organisations continuent d’annoncer leur participation à la marche nationale prévue dimanche prochain à Rabat, à l’occasion du premier anniversaire de l’opération «Déluge d’Al Aqsa», lancée le 7 octobre 2023.

Les annonces de participation à la marche nationale prévue pour renouveler le soutien populaire à la résistance palestinienne et libanaise, ainsi que dénoncer l’agression israélienne et la normalisation avec Israël, se multiplient.

Entre autres partis d’opposition, le Parti justice et développement (PJD), le Parti du progrès et du socialisme (PPS), la Fédération de la gauche démocratique, le Parti socialiste unifié (PSU) et la Voie démocratique ont adhéré à l’initiative, à l’instar

Des syndicats historiques, à l’image de la Confédération démocratique du travail (CDT), l’Union nationale du travail au Maroc (UNTM), l’Union marocaine du travail (UMT) et la Fédération nationale de l’enseignement (courant démocratique), ont également apporté leur soutien à la manifestation.

D’autres organisations, telles que l’Instance marocaine de soutien aux causes de la Oumma, le mouvement BDS, le Mouvement unification et réforme (MUR), ainsi que le Forum marocain pour les droits de l’homme ont aussi exprimé leur adhésion.

De son côté, la coordination marocaine des Médecins pour la Palestine a appelé les professionnels de la santé à prendre part à la marche nationale sous le slogan «De Gaza à Beyrouth… La résistance ne mourra pas».

Notons que le secrétariat général du cercle politique de la Jamaâ Al Adl Wal Ihsane a appelé ses membres, ses sympathisants, ainsi que l’ensemble du peuple marocain, à participer massivement à la marche populaire qui débutera à 10h du matin dimanche prochain, sur la place Bab El Had de la capitale.

Cet événement marque le premier anniversaire de l’opération «Déluge d’Al Aqsa» et poursuit le soutien aux fronts de résistance à Gaza, en Cisjordanie et au Liban, tout en affirmant «le devoir de soutien et le rejet des crimes israéliens continus contre les innocents, dans un silence embarrassant des mondes arabe et occidental», selon les organisateurs.